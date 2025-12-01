HOF Gaming Series debiutuje z przełomowym wideo AI - wydajność nowej generacji dla każdego

Z tej okazji firma po raz pierwszy w historii stworzyła reklamę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, demonstrując możliwości nowej generacji GPU w przyspieszaniu procesów kreatywnych i produkcyjnych.

Połączenie ludzkiej kreatywności i mocy AI

Najnowszy film promocyjny HOF Gaming Series to efekt pracy zespołu produkcyjnego marki, który wykonał ponad 90% animacji i montażu. Jednocześnie twórcy odważnie zintegrowali narzędzia AI w kluczowych elementach filmu: od animacji postaci (w tym kierowcy HOF Racing Team) po komponowanie muzyki i tekstów piosenek.

Wideo kreatywnie przedstawia narodziny kart graficznych nowej generacji, wykorzystując metaforę sportów motorowych. Seria HOF Gaming pokazana jest jako wyczynowe maszyny wyścigowe, pokonujące wyzwania w drodze po mistrzostwo. W filmie pojawia się również ikoniczna postać w kapturze - symbol dążenia marki do perfekcji i wydajności nowej generacji, analogicznego do ewolucji nowoczesnych modeli AI.

Film w pełnej wersji dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/QQ8dWBNy3EI

Korzyści dla twórców i graczy

GeForce RTX 50 Series HOF Gaming oferuje użytkownikom: