Karty graficzne KFA2 z serii GeForce RTX 50 powracają do x-kom

Jeśli szukacie nowej graficznej z serii GeForce RTX 50, to mamy dobre wieści, bo modele KFA2 właśnie trafiły do oferty sklepu x-kom. To idealna okazja, by zmodernizować swój PC o najnowsze GPU, które wyniosą go na jeszcze wyższy poziom.