Przygotuj się na powrót do szkoły z KFA2. Karty z rodziny GeForce RTX 40 dostępne w dobrej cenie

Powrót do szkoły to idealna okazja do modernizacji PC przed zalewem jesiennych hitów i nowych obowiązków. Tym bardziej, że nowoczesne karty graficzne są niezbędne dla studentów zajmujących się projektami AI, takimi jak projektowanie i STEM. Te potrafią przyśpieszyć i zoptymalizować ich pracę. Tak się składa, że obecnie w sklepie x-kom można kupić karty graficzne KFA2 z rodziny GeForce RTX 40 w naprawdę dobrych cenach. Do oferty wróciły m.in. popularne modele z serii GeForce RTX 4060 i 4070.